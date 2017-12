20 gennaio 2016 11:28

Dopo diverse ore tutto tornato alla normalità sull’A3

Ha smesso di nevicare e l’A3 è tornata alla normalità la viabilità dopo diverse ore di panico per gli automobilisti che sono rimasti bloccati. Anas e polizia stradale stanno attuando dei filtraggi agli svincoli di Falerna e Sibari, in direzione nord, per verificare il rispetto dell’obbligo di catene a bordo o di pneumatici invernali. Tolto anche il divieto di transito ai camion che era stato disposto ieri.