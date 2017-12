19 gennaio 2016 21:50

Scuole chiuse a Petralia Soprana anche domani

Scuole chiuse per il 3° giorno consecutivo a Petralia Soprana. Il sindaco Pietro Macaluso ha firmato la relativa ordinanza in previsione del ghiaccio e degli accumuli di neve che nella mattinata di domani non consentiranno una normale e sicura transitabilità nelle strade: “A tutela dell’incolumità pubblica e privata, soprattutto dei bambini è stata decisa la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti nel territorio del Comune“.

Fonte MeteoWeb