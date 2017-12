19 gennaio 2016 20:48

Dopo il crollo di qualche giorno fa di un muro di contenimento in un palazzo nei pressi del viale Giostra a Messina a causa del maltempo, le 10 famiglie coinvolte, verranno sgomberate. Su ordinanza del sindaco Accorinti è stata prevista un’assistenza da parte del dipartimento servizi sociali e la conseguente messa in sicurezza del sito ma purtroppo non sono state trovate abitazioni temporanee per gli sfollati.