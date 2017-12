Maltempo in Sicilia: l’isola è nella morsa del gelo

19 gennaio 2016 12:13

Da due giorni la Sicilia è nella morsa del gelo ed è presente anche neve a quote molto basse. Previsto per la prossime ore un peggioramento a causa di un vortice ciclonico sul Tirreno che comporterà abbondanti temporali e neve a quote di media collina. La Protezione Civile ha diramato un’allerta per neve e venti forti in particolare il Sud del Paese. L’avviso prevede dalla mattina di oggi, precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale su Basilicata, Calabria e Sicilia, con nevi al di sopra dei 300-500 metri sulla Basilicata e sulla Calabria settentrionale, al di sopra dei 500-800 metri sulla Calabria centro-meridionale e oltre gli 800 metri sulla Sicilia.