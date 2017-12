19 gennaio 2016 09:02

L’Orchestra Filarmonica della Calabria ritorna al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme con un concerto sinfonico tutto dedicato alle musiche del noto compositore russo Sergej Rachmaninov. L’evento è il sesto appuntamento sinfonico del rinomato Festival del Mediterraneo, che é promosso dal Conservatorio di Musica Tchaikovsky di Nocera Terinese, realtà musicale molto attiva ormai da anni sul panorama della produzione e della didattica nella regione Calabria. Prima del concerto, l’Orchestra dedicherà un momento di riflessione alle vittime dell’attentato terroristico consumatosi nella strage di Parigi dello scorso 13 Novembre. Ad accompagnare questo momento sarà l’ esecuzione in prima assoluta in Italia di un capolavoro quasi sconosciuto del XX secolo: “L’Isola dei Morti” di Rachmaninov, ispirata all’omonimo dipinto del pittore Arnold Bocklin. Seguirà poi la Sinfonia n.2 dello stesso compositore, brano in quattro movimenti con un organico orchestrale monumentale. A dirigere l’orchestra, in uno spettacolo all’insegna della solidarietà, il Maestro Filippo Arlia, Direttore Principale della Filarmonica. Arlia, che durante una tournée in Russia nel 2014 é stato insignito del titolo di Professore Onorario del Conservatorio di Stato “S. Rachmaninov” di Tambov, é un profondo conoscitore della musica classica del Novecento. Infatti, nei prossimi mesi, che lo vedranno impegnato sul podio della Carnegie Hall di New York e della Haifu Symphony Orchestra in Israele, dirigerà alcuni tra i più importanti capitoli della letteratura russa tardo romantica. ”Sarà una serata unica dedicata alla musica di un compositore che può essere ritenuto tra i più grandi al mondo” – dichiara il Direttore Arlia – “Ho personalmente visitato in Russia l’abitazione familiare dove Rachmaninov compose la maggior parte delle sue opere, ed é stata un’emozione indimenticabile”. Continua quindi la programmazione del Festival del Mediterraneo, che sta portando all’attenzione del pubblico calabrese una Stagione Concertistica di musica classica di alto profilo culturale e artistico. Ticket Intero 10 euro – Ridotto 7 Euro.

Prevendita e Info segreteria@orchestradellacalabria.com – 0968.923854 – 331/3418192