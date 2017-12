La Messina Marathon sposa a campagna Lions “one shot, one life”

21 gennaio 2016 14:05

Il 24 gennaio alle ore 9 partirà, da piazza dell’Unione Europea, l’ottava maratona della città di Messina, organizzata dall’Associazione Dilettantistica Polisportiva Odysseus Messina, sotto l’egida della FIDAL. Sono quattro le tipologie di gare per gli atleti che giungeranno da tutta la Sicilia, ma anche da diverse parti d’Italia, per prendere parte a questo atteso evento sportivo: Maratona, Mezza Maratona, Shakespeare Run e Fit Walking. Dalla passeggiata di 9 km ai 42 km di percorso attorno agli scorci più belli di Messina, passando per la Marina Militare, fin sotto la Madonnina, proseguendo su Viale della Libertà, piazza del Museo e costeggiando la litoranea. La Messina Marathon non è soltanto un occasione di convivialità e attività fisica per tutta la cittadinanza ma, ancora una volta, lo sport e la beneficienza si legano per uno scopo umanitario: sconfiggere la piaga del morbillo nei paesi in via di sviluppo. Per ogni partecipante alla Fit Walking, l’associazione Odysseus devolverà un euro alla campagna “One shot, one life” – Un vaccino, una vita”, di cui il Lions Club Messina Peloro si è fatto promotore. Ogni giorno, 400 persone muoiono per il morbillo, cioè la malattia causa 16 decessi all’ora, la cui maggior parte riguarda bambini non vaccinati sotto i cinque anni.Vaccinare un bambino contro il morbillo costa poco meno di un dollaro, immaginate cosa sarebbe possibile realizzare donando solo un euro ciascuno. Il comitato organizzatore, guidato da Antonello Aliberti e Silvio Costanzo, ha accolto con entusiasmo la proposta del Dott. Filippo Mangiapane, presidente in carica del Lions Club Messina Peloro, che sarà presente all’evento insieme a tutti i soci del club per distribuire gli adesivi di partecipazione alla campagna a tutti gli atleti, ma anche per prendere parte alla fit walking. La vostra donazione a “Un vaccino, una vita”, iniziativa Lions International, viene integrata dollaro su dollaro e inviata all’organizzazione mondiale Gavi. La sfida inizia il 24 gennaio, l’importante è non restare fermi.