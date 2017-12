La foto-bufala che spopola sul web: “c’è una piovra sulla Limina”

21 gennaio 2016 15:57

La foto che sta spopolando sui social, è una bufala e non è neanche scattata in Calabria

Dopo la tanta neve di martedì 19 gennaio, sui social una particolare foto sta facendo il giro. La foto, pubblicata a corredo dell’articolo, presenta un “mostro” a forma di piovra sui rilievi della Calabria meridionale, tra le Serre e l’Aspromonte, sul Passo della Limina. Secondo alcuni messaggi diventati virali a corredo della foto, l’immagine sarebbe stata scattata sulla Statale Jonio-Tirreno che collega i due mari in provincia di Reggio Calabria attraversando le montagne.

In realtà è solo una bufala: l’immagine era già diventata virale la scorsa primavera, a maggio 2015, ed è comunque una fotografia scattata sull’A15, nel tratto del Passo della Cisa. Si vede bene, infatti, che si tratta di un’autostrada con due carreggiate da due corsie ciascuno (la Statale Jonio-Tirreno ha due corsie in senso di marcia opposto su un’unica carreggiata). La fotografia originale è stata poi ritoccata con l’inserimento della “piovra” tra le nubi: è un riuscito esempio di “digital art”, uno scatto ritoccato in modo digitale. Niente paura, quindi: è arte, certamente bizzarra ma arte. Sull’Appennino non c’è alcun mostro. Ne’ in Toscana ne’ tanto meno in Calabria.