Il Taormina Film Festival sbarca a Los Angeles

21 gennaio 2016 14:02

La rassegna s’impone oltreoceano: nel ricordo di Phil Stern

Un viaggio negli States per rilanciare il Taormina Film Festival: grazie alla collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles e col fondamentale ausilio del Consolato Generale, Valeria Golino, Elio Sofia, Francesco Cannava e Cecilia Peck hanno portato la bandiera della perla jonica oltreoceano: “Lo abbiamo annunciato lo scorso anno durante la 61esima edizione del nostro Festival ed oggi siamo felici di approdare a Los Angeles portando autori e opere italiani – ha affermato Tiziana Rocca, General Manager del Tff -. L’idea è nata per promuovere il cinema italiano all’estero con particolare attenzione ai film realizzati da autori siciliani. Idea divenuta realtà. Iniziamo questa avventura partendo con soli due giorni, ma per il futuro il nostro obiettivo è quello di costruire qualcosa di più grande”. La prima edizione di TaorminaFilmFest@LosAngeles è inaugurata dalla mostra fotografica dedicata a Phil Stern, “Welcome back to Sicily”, realizzata da Carmelo Nicosia. Segue un documentario di Ezio Costanzo sull’esperienza del fotografo di Life in Sicilia durante la guerra.