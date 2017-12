Il barcellonese Alfredo De Matteo protagonista a Vallelunga

19 gennaio 2016 13:58

Buon debutto del barcellonese Alfredo De Matteo al guida della R.S. 01 di Renault Sport Technologies nei colori dell’Oregon Team. De Matteo è stato uno dei protagonisti a Vallelunga, nella giornata di venerdì 15 gennaio, del test premio Fast Lane Promotion. Per De Matteo un test premio ufficiale per la stagione che si è conclusa lo scorso ottobre, con il talento barcellonese trionfatore in due occasioni, esattamente sulle piste di Monza e Mugello.

Nonostante la pioggia iniziale – dichiara De Matteo – il passo era superiore a quello delle vetture Gt3. Sono stato molto colpito dal “downforce” e dalla frenata, che riescono a rendere addirittura semplice da guidare questa vettura eccezionalmente potente. Ovviamente non abbiamo potuto spingere sino al limite, ma sono assolutamente soddisfatto. Un ringraziamento va a Renault Sport Technologies e alla Fast Lane Promotion per questa opportunità che mi hanno dato. Un grazie anche i ragazzi dell’Oregon Team, che ci hanno seguito in ogni cosa con dedizione»