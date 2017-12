I Comitati Pendolari siciliani convocati al dipartimento trasporti regionali

20 gennaio 2016 09:22

Il Comitato Pendolari Siciliani assieme ai pendolari della Messina-Catania-Siracusa, Messina-Palermo, Catania-Caltagirone-Gela, Ragusa, Caltanissetta-Palermo, Agrigento-Palermo e Trapani-Palermo aderenti al C.I.U.FE.R. (Comitato Italiano Utenti Ferrovie Regionali), domani 20 gennaio 2016 nei locali dell’assessorato regionale ai trasporti, Via Leonardo da Vinci 61, incontreranno il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, dott. Fulvio Bellomo e la Dott.ssa Carmen Madonia responsabile del 4° Servizio Trasporto ferroviario regionale, per la verifica dello stato della programmazione dei servizi e criticità emerse dall’entrata in vigore del nuovo orario di dicembre 2015, nonché per la calendarizzazione degli incontri propedeutici alla futura programmazione, così come previsto all’art. 13 del “Contratto Ponte”. Riteniamo importante ed indispensabile questo inizio di collaborazione nella previsione di lavorare a fianco dell’assessorato e del dipartimento trasporti per la redazione della nuova offerta commerciale e del Contratto di Servizio che dovrà essere affidato a Trenitalia sino al 31/12/2026. E’ un buon risultato, ottenuto grazie alle modifiche apportate allo schema di Contratto Ponte da parte dei deputati regionali del Movimento 5 Stelle Angela Foti e Valentina Zafarana.