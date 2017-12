21 gennaio 2016 10:28

Non si conoscono, ad ora, le cause dell’incidente sulla SS106 in Calabria in cui è rimasto ferito un uomo

Ennesimo grave incidente questa mattina sulla SS106 in Calabria nei pressi di Cirò Marina, nel crotonese. Nel sinistro coinvolti un suv ed un furgone. Non si conoscono, ad ora, le cause dell’incidente in cui è rimasto ferito un uomo. Sul posto le forze dell’ordine ed i sanitari del 118.

Foto di repertorio