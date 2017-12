Grandi nevicate in Calabria: bufera a Cosenza che verrà sommersa, si imbianca Catanzaro [FOTO]

19 gennaio 2016 13:36

Bufere di neve in Calabria: tormenta a Cosenza dove oggi potranno cadere oltre 30cm di coltre bianca, si imbianca pure Catanzaro

Grandi nevicate stanno interessando stamattina la Calabria. Cosenza è nella bufera e la temperatura è tornata a scendere, siamo a -1°C in pieno giorno dopo la massima di 0°C raggiunta in mattinata. Il cuscinetto freddo della Valle del Crati, come ampiamente previsto nei giorni scorsi, ha retto alla grande e adesso Cosenza potrà addirittura essere sommersa: nevicherà tutto il giorno, più forte nel pomeriggio durante il “clou” delle precipitazioni, con temperatura stazionaria. L’accumulo in città potrebbe superare persino i 30cm di coltre bianca. Sta nevicando intensamente anche a Catanzaro e Vibo Valentia. Il capoluogo calabrese s’è imbiancato persino nella parte bassa, la quota neve è ancora bassissima, appena superiore al livello del mare.