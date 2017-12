Emergenza neve in provincia di Messina, garantita la percorribilità delle SP interessate dalle criticità meteo

20 gennaio 2016 12:15

Tutti i mezzi di Palazzo dei Leoni impegnati in interventi massicci sulla viabilità delle zone montane della provincia messinese

Mezzi ed uomini della Città Metropolitana di Messina, da sabato scorso, sono impegnati su vari fronti per garantire la percorribilità delle strade provinciali montane interessate dalle copiose nevicate che hanno colpito in maniera particolarmente intensa la provincia di Messina.

In particolare l’attività si è concentrata sulle principali direttrici tra le quali quella che collega Caronia e Capizzi dove sono stati dislocati due mezzi spazzaneve a turbina e due mezzi spazzaneneve con vomero e spargisale con l’utilizzo di sei operatori stradali e con l’impiego di 60 tonnellate di sale antighiaccio.

Sulla provinciale che collega i Comuni di Longi, Galati Mamertino, Tortorici, bivio di Castell’Umberto, bivio di Ucria fino alla strada statale 113 lunga circa 58 km. é stato dislocato uno spazzaneneve con vomero e spargisale mentre nelle strade secondarie si è provveduto al noleggio di una pala gommata: in totale sono impegnati sei operatori stradali e sono state destinate complessivamente 20 tonnellate di sale antighiaccio, 10 tonnellate stoccate presso il Comune di Longi e 10 tonnellate presso il Comune di Galati Mamertino.

La situazione più critica si rileva sulla strada provinciale che collega Montalbano Elicona, Tripi, S. Piero Patti fino alla strada statale 113 e fino al confine con i Comuni di Floresta e Santa Domenica Vittoria per uno sviluppo complessivo di oltre 100 km.. Per tale tratta sono impegnate due turbine da neve e due spazzaneve, otto gli operatori stradali al lavoro e 30 le tonnellate di sale antighiaccio a disposizione che sono state stoccate presso capannoni messi a disposizione dal Comune di Cesarò. In tale zona presta a titolo gratuito un ex dipendente di Palazzo dei Leoni, il sig. Natale Alosi, che ha fatto formale richiesta per un suo impiego, istanza che l’Amministrazione ha accolto di buon grado considerato che vive in loco e costituisce, pertanto, un prezioso presidio in caso di emergenze.

Altre criticità interessano la strada provinciale che collega Cesarò a San Teodoro, per una lunghezza di 1 km. circa, la strada da San Teodoro a Portella Bufala di circa 1 chilometro e 200 metri ed il tratto di circa 20 km. che arriva fino al confine con la provincia di Enna nei pressi della diga dell’Ancipa: in quest’area è impegnata una turbina ed uno spazzaneve e sono stati stoccati, presso il Comune di San Teodoro, 20 tonnellate di sale antighiaccio. Sulle direttrici di collegamento tra i Comuni di Raccuja, Sinagra ed Ucria si è provveduto al noleggio di due mezzi.

Nel distretto dell’Alcantara le strade provinciali che interessano i Comuni di Mojo Alcantara, Malvagna e Roccella Valdemone sono aperte alla viabilità grazie all’utilizzo degli stessi mezzi attualmente operanti nell’area di Montalbano Elicona, in particolare con lo spostamento dei mezzi dislocati nella zona di Polverello. I responsabili della viabilità di Palazzo dei Leoni stanno, inoltre, assicurando assistenza ai centri montani in difficoltà destinando loro quantità di sale antighiaccio utile alle necessità delle comunità locali. Una serie di interventi che, a tutt’oggi, hanno assicurato la totale percorribilità delle strade provinciali e che vede impegnati tecnici ed operatori 24 ore su 24.

La Città Metropolitana di Messina, inoltre, sta provvedendo a rinnovare il parco mezzi a disposizione: a breve saranno consegnati otto Piaggio Porter destinati ai cantonieri e, grazie alla permuta dei Mitsubishi Pajero in dotazione e non più conformi in base alle normative attuali perché dotate di una cilindrata non consentita dalla legge, si provvederà all’acquisto di una grossa turbina da applicare sul Mercedes Unimog U400, attualmente dislocato nel territorio di Caronia e vero fiore all’occhiello di Palazzo dei Leoni, che consentirà di “lavorare” 1.800 tonnellate di neve all’ora spargendola a 30-40 mt di distanza dalla sede stradale.