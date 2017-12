20 gennaio 2016 09:32

E’ morto Ettore Scola, grande animatore del cinema italiano, considerato un vero e proprio maestro per tanti artisti. Il regista, nato a Trevico (AV) nel 1931, aveva 84 anni. Scola era noto per capolavori come “C’eravamo tanti amati” (1974), “Una giornata particolare”(1977) e “La famiglia” (1987). Il regista era in coma da domenica sera.