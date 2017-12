Drammatico incidente sull’A3 in Calabria: muore una giovane 34enne, ferito gravemente il marito

19 gennaio 2016 13:54

Tragico incidente sull’A3 in Calabria, il marito della donna deceduta è ricoverato in ospedale in gravi condizioni, la figlioletta della coppia è rimasta incolume

Tragico incidente stradale, nella giornata di ieri, sull’A3 Salerno-Reggio dove una giovane donna di 34anni è morta, a Lauria, a causa dei postumi di un drammatico sinistro. Il marito della 34enne è, invece, ricoverato in ospedale in gravi condizioni, la figlioletta della coppia è rimasta incolume. Secondo una prima ricostruzione le condizioni climatiche e l’asfalto scivoloso sono alla base dell’incidente. La famiglia si stava recando in una località del centro Italia per delle cure alla bambina. Sul posto le forze dell’ordine ed i sanitari del 118.

