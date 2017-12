Domani sera su canale 5 “Il Segreto”: il matrimonio tanto atteso sarà celebrato?

20 gennaio 2016 17:27

Il segreto, in onda tutti i giorni su Canale 5, ci aspetta domani sera con una puntata destinata a stupire: riusciranno Maria e Gonzalo a coronare finalmente il loro sogno d’amore con il tanto atteso matrimonio?

Abbiamo concluso la puntata di oggi con Francisca Montenegro che finalmente ha svelato i suoi piani: ha cercato di passare per una vittima agli occhi dell’ingenuo Bosco ad un solo scopo, quello di convincerlo a fare qualcosa per impedire il matrimonio tra Maria e Gonzalo. La donna non ha mai accettato che la sua figlioccia potesse sposare il tanto odiato figlio “della levatrice”, la povera Pepa, morta anni prima dopo aver dato alla luce l’ignaro Bosco e la sua gemella Aurora.

Donna Francisca, nelle ultime puntate, ha fatto di tutto per mettere Bosco contro Aurora e Gonzalo, suoi fratelli. E a quanto pare è riuscita nel suo intento, dato che nella puntata di oggi il giovane stava quasi per venire alle mani con il fratello, colpevole a suo avviso di avere insultato quella che, anche se lui non lo sa, è anche sua nonna. Poche notizie trapelano dalla produzione sulla puntata che andrà in onda domani sera, ma a quanto pare, dalle anticipazioni spagnole risulta che Bosco compirà un’azione estrama per impedire il matrimonio e far contenta Francisca Montenegro: rapirà don Anselmo, affinché non celebri le nozze.