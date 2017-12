Cosenza, la nevicata diventa una tormenta nella notte: temporali di neve, superati i 30cm

19 gennaio 2016 22:04

Cosenza nella bufera durante la notte: temperatura ferma a -1°C, precipitazione molto intensa e l’accumulo al suolo continua a crescere

Non smette più di nevicare a Cosenza! In serata le precipitazioni si sono ulteriormente intensificate e negli ultimi 20 minuti la nevicata è diventata una vera e propria tormenta. L’accumulo al suolo sta aumentando molto rapidamente: in città sono già caduti oltre 30cm e la precipitazione non accenna a diminuire. Secondo le previsioni, comunque, la grande nevicata cosentina si esaurirà nella notte. Intanto la temperatura è ferma a -1°C. Nevica copiosamente su tutto il comprensorio silano e su gran parte della Calabria fino a quote molto basse.

Fonte MeteoWeb