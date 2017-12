Catanzaro, lavori nella galleria ‘Sansinato’ sulla SS280 “Dei due Mari”

21 gennaio 2016 13:36

Anas comunica che sulla strada statale 280 “Dei due Mari”, dalle ore 12.00 del 25 gennaio e fino alle ore 22.00 del 9 marzo 2016, sarà chiuso il tratto della carreggiata in direzione Catanzaro-Lamezia Terme tra i km 29,650 e il km 31,100 nel territorio comunale di Catanzaro, con deviazione del traffico veicolare sulla carreggiata Lamezia Terme-Catanzaro, predisposta a doppio senso di circolazione. Il provvedimento si rende necessario per il prosieguo dei lavori di adeguamento degli impianti tecnologici nella galleria ‘Sansinato’. Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione `VAI Anas Plus`, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il nuovo numero verde gratuito 800 841 148, attivo dal 1° gennaio 2016.