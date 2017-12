Catania, lo staff dell’IKEA accoglie un cane impaurito e infreddolito commuovendo i clienti [FOTO]

19 gennaio 2016 13:33

Toccante racconto di quanto accaduto domenica all’Ikea di Catania: alcuni clienti hanno raccontato con un post su facebook un dolce episodio che hanno potuto notare durante il loro shopping. “Domenica entrando all’Ikea abbiamo notato questo cagnolone al riparo tutto accucciato, arrotolato a dormire. Non vi dico la gente che passava quant’era ma a lui non importava nulla, immagino quanto avrà desiderato avere un posto caldo in una giornata come quella di domenica dato che la sera ha pure nevicato. Io faccio i complimenti allo staff di Ikea Catania perchè ha dimostrato grande umiltà e cuore verso gli animali. Mentre camminavamo al piano superiore abbiamo incrociato un’altro bel cagnolone, il mio sogno è proprio questo che in tutte le città si sensibilizzassero all’entrata degli animali dentro i propri negozi“.