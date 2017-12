Capo d’Orlando: gioca 2 euro al 10eLOTTO e vince 80 mila euro, record italiano in questo concorso

20 gennaio 2016 16:21

Questa di Capo d’Orlando, è la vincita più alta d’Italia nel concorso 10eLOTTO

Il 10eLOTTO si conferma un gioco di successo. Nel concorso del 19 gennaio sono state infatti oltre 3milioni e 489 mila le giocate vincenti mentre il totale dall’inizio dell’anno arriva a oltre 24 milioni. Grazie al Numero Oro, la nuova opzione di gioco del 10eLotto, è stata registrata una vincita da 79.787,23 euro con 2 euro a Capo d’Orlando (ME). E’ la vincita più alta d’Italia in questo concorso.

Il fortunato giocatore ha confrontato in diretta sul monitor della ricevitoria i 10 numeri giocati, con i 20 estratti, indovinandone 9 su 10. La vincita è stata registrata nella ricevitoria del sig. Gaetano Scarvaci in Via Torrente Forno, 105. Il 10eLOTTO dall’inizio dell’anno ha premiato tutta l’Italia: sono stati infatti già distribuiti premi per oltre 180 milioni di euro su tutto il territorio nazionale e con l’ultimo concorso sono stati distribuiti oltre 25 milioni di euro.

Il Gioco del Lotto è la principale lotteria a quota fissa del mondo e solo in Italia ha un numero di appassionati che si avvicina ai dieci milioni. Dal 2004 il Lotto ha fatto vincere ai giocatori italiani oltre 42 miliardi di euro, dei quali oltre 4 miliardi vinti nel 2014.

Dal 1993 il Gioco del Lotto è gestito in qualità di concessionaria esclusiva dello Stato da Lottomatica, leader in Italia nel settore dei giochi e uno dei maggiori operatori di lotterie a livello mondiale.