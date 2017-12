Bufere di neve sulla Jonio-Tirreno nel reggino: pericolo nel tratto della Limina

19 gennaio 2016 16:50

Pericolo neve sulla SS682 Jonio-Tirreno nel reggino nei pressi dello svincolo del Passo della Limina

E’ caos neve in Calabria, in special modo nella parte settentrionale della Regione dove le strade e l’A3 Salerno-Reggio sono letteralmente paralizzate da vere e proprie bufere. Anche la parte meridionale della Calabria sull’Aspromonte la neve non esita a creare disagi: sulla SS682 Jonio-Tirreno, nei pressi dello svincolo del Passo della Limina, a pochi chilometri dallo svincolo di Cinquefrondi, il maltempo sta creando pericolo per gli automobilisti in transito per via di un forte accumulo della coltre bianca e per la formazione di ghiaccio sulla carreggiata. Urge prudenza massima da parte degli automobilisti.