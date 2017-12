Bermè Viola, nuovo tassello per coach Benedetto: arriva il play Adegboye, la SCHEDA e le FOTO

20 gennaio 2016 10:27

La Viola Reggio Calabria ha comunicato l’arrivo del playmaker Ogo Adegboye, si valuta la posizione di Spinelli che potrebbe essere tagliato, anche Freeman verso l’addio

Nuovo innesto in casa Viola Reggio Calabria, la società ha deciso di intervenire sul mercato per cercare di risollevare una stagione iniziata male, il coach Benedetto potrà contare sul nuovo playmaker Ogo Adegboye. Ecco i comunicato del club neroarancio: “La società Bermè Viola Reggio Calabria comunica di aver raggiunto l’accordo con l’atleta Ogo Adegboye per la stagione in corso. Ventinove anni, il playmaker di origine nigeriana naturalizzato britannico proviene dalla JuveCaserta Basket (serie A). Nel suo palmares, la partecipazione agli Europei del 2011 con la maglia della nazionale inglese. Il neo acquisto neroarancio si è unito ai compagni e ha già sostenuto il primo allenamento agli ordini di coach Benedetto”. Adesso la Viola conta su tre giocatori nello stesso ruolo, Adegboye, Spinelli e Costa, previste altre decisioni della società, potrebbe essere tagliato Valerio Spinelli. Un altro giocatore che rischia di non vestire più la casacca neroarancio è Freeman, deludente nelle ultime partite, la società alla ricerca di un nuovo tassello.

LA SCHEDA:

2011-2012: APOEL Nicosia APOEL Nicosia

2012-2013: ETHA Engomis ETHA Engomis

2013-2014: Nea Kifisia Nea Kifisia

2014-2015: Aris Salonicco Aris Salonicco

2015: Vanoli Cremona Vanoli Cremona 9

2015-2016: Juvecaserta Juvecaserta

