Benzina, diesel e gpl: prezzi ancora in calo

20 gennaio 2016 10:44

Ieri le quotazioni dei prodotti raffinati sono tornate a salire, in particolare per quanto riguarda la benzina

Ieri, dopo quasi due settimane di cali, le quotazioni dei prodotti raffinati siano tornate a salire, in particolare per quanto riguarda la benzina. Continua invece a dominare il segno meno sui prezzi alla pompa. Secondo le rilevazioni di Staffetta Quotidiana, questa mattina hanno ridotto i prezzi consigliati IP (-1 cent sul diesel e -1,5 cent sul Gpl) e Q8/Shell (-1 cent su benzina e diesel). Le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 12mila impianti, segnano la benzina self service a 1,411 euro/litro (-0,4 cent, pompe bianche 1,390), diesel a 1,211 euro/litro (-0,6 cent, pompe bianche 1,190). Benzina servito a 1,502 euro/litro (-0,4 cent, pompe bianche 1,423), diesel a 1,305 euro/litro (-0,6 cent, pompe bianche 1,227). Gpl a 0,571 euro/litro (-0,2 cent, pompe bianche 0,556), metano a 0,985 euro/kg (-0,1 cent, pompe bianche 0,979). Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 277 euro per mille litri (+10), diesel a 214 euro per mille litri (+1, valori arrotondati).

Fonte MeteoWeb