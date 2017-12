Barcellona Pozzo di Gotto (Me), il 6 febbraio al Teatro Mandanici il musical di Peter Pan

20 gennaio 2016 12:56

E’ iniziato da questa notte, quando la macchina organizzativa ha ricevuto il via libera, il conto alla rovescia per il musical prodotto da Le Alte Terre di Mezzo che nei giorni scorsi ha ottenuto un successo senza precedenti al Teatro Trifiletti di Milazzo

Sabato 6 febbraio 2016 alle ore 18,00 al Teatro Mandanici di Barcellona P. G. sbarcherà la ciurma di Peter Pan, il musical diretto dal giovane Giovanni Belardi assistito nella regia da Giuseppe Pollicina, che nel musical interpreta il simpatico Spugna. Molti gli attori e i ballerini sulla scena: Wendy, interpretata da Alessandra Mondì, Peter Pan, l’entusiasmante Marco Mondì, e poi lo stesso regista Giovanni Belardi nelle vesti di Capitan Uncino. Ancora John Darling e Micheal Darling interpretati da Fabrizio Cacciatore e dalla frizzante Valeria Di Brisco, Nancy Cicero nelle doppie vesti di Giglio Tigrato e zia dei bambini, il cantastorie Mario Aversa e Tritabudella recitato dal bravo Salvo Maiorana. Non potevano mancare Nana, Gaetano Isgrò, e la ciurma dell’isola che non c’è: Pennino (Giada La Rosa) Pochino (Gaia Foti), Gemelli (Emanuela Mendolia e Ludovica Fazio), Bombolone (Sara Quartarone). Infine c’è lei, la dolce Silvia Pianezzola, nei panni di Mary Darling, madre dei tre ragazzini, nonché vocal coach dello spettacolo che è riuscita, grazie al suo impegno professionale, a guidare al meglio gli attori – cantanti: voci intonate al ritmo delle musiche accuratamente scelte, attuali e orecchiabili, opportunamente studiate per i contenuti di una delle storie più famose di tutti i tempi. I costumi di scena sono realizzati dalle mani sapienti di Giuseppe La Rosa e Alessandra Mondì, mentre la scenografia è curata da No Problem S.A.S. Il lavoro è stato seguito anche da Tania Alioto come direttore di scena, mentre B&Sound si è occupato delle luci e dell’audio. E poi ci sono loro, gli abitanti dell’isola che non c’è, bravissimi ballerini, molti dei quali provenienti dalla scuola di ballo barcellonese (“Move your body” (Francesca Barresi e Luana Barresi, Paola Arlotta, Domenico Basile, Gaetano Isgrò, Katia Luciani, Caterina Passalacqua, Rossella Pino e Alexia Ravidà), seguiti nelle coreografie da Francesca Barresi.