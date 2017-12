Barcellona P.G., Venerdì 22 gennaio Open Day all’istituto Comprensivo “B. Genovese”

19 gennaio 2016 09:50

L’Istituto Comprensivo a Indirizzo Musicale “B. Genovese” diretto dalla Prof.ssa Eleonora Corrado, venerdì 22 Gennaio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 apre le sue porte alle famiglie ed agli alunni delle classi quinte della Primaria , in occasione dell’apertura delle iscrizioni ai diversi ordini di Scuola per fornire chiarimenti ai genitori circa le modalità di accesso al servizio telematico e per illustrare l’offerta formativa dell’Istituto per il prossimo triennio.

Tutti i visitatori verranno accolti dal Dirigente Scolastico e dai vari docenti. Per l’occasione sarà possibile assistere nella Sala/Teatro all’esibizione dell’Orchestra della Scuola, dopo una breve introduzione curata dalla Prof.ssa Daria Grillo.

Nel laboratorio linguistico curato dalle Docenti Giusy Scardino (Inglese) e Loredana Sortino (Francese) si dimostrerà come vengono utilizzati i materiali multimediali nell’insegnamento delle lingue straniere e si forniranno informazioni sui percorsi didattici che portano gli alunni dell’Istituto all’acquisizione delle certificazioni Trinity, Cambridge e Delf.

Nel laboratorio di Informatica i bambini saranno coinvolti nelle attività dei Giochi Matematici, considerato che la Scuola partecipa come ogni anno, ai Campionati Internazionali dei Giochi Matematici.

Nel laboratorio Scientifico sarà possibile usare il microscopio e fare esperimenti di chimica, con i docenti di Scienze e con gli alunni tutor.

Infine, nella grande palestra, il Prof. Rocco Cipolla presenterà l’Hoffball, il recentissimo gioco sportivo, coinvolgendo grandi e piccini, con squadre miste.