Barcellona P.G, Legambiente del Longano segnala discarica in contrada Crisafi

21 gennaio 2016 09:21

Legambiente del Longano, in una nota inviata al sindaco, alla Procura e all’ufficio Igiene pubblica dell’Asp, ha segnalato la presenza di rifiuti speciali e materiale di scarto edilizio in contrada Crisafi, a Barcellona Pozzo di Gotto.

“Si rimane sgomenti – dichiara il presidente Carmelo Ceraolo – di fronte al continuo progressivo e inarrestabile degrado del nostro territorio, ormai contornato dalla presenza di micro discariche. Chiediamo al sindaco di intraprendere iniziative di controllo e contrasto, di queste forme di insostenibile offesa all’ambiente, che non possono che suscitare indignazione, nei cittadini rispettosi delle regole di civile convivenza e rispetto per la natura e l’ambiente. Ci sorprende come in detta zona vi sia la presenza di civili abitazioni e mai nessuno abbia notato ciò che avviene .

Ceraolo, inoltre, chiede di voler predisporre da parte degli uffici di competenza, un puntuale sopralluogo del sito, per procedere alla messa in sicurezza e provvedere alla relativa bonifica, secondo le disposizioni di legge in vigore e all’avvio di controlli con la Polizia Municipale sui cantieri privati presenti sul territorio comunale autorizzati e non , chiedendo al committente dei lavori le ricevute dell’effettivo conferimento degli scarti edili presso discariche autorizzate al fine di prevenire l’abbandono” .