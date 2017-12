Avviati i lavori del verde nelle tratte autostradali Messina-Giardini Naxos e Patti-Buonfornello

20 gennaio 2016 17:25

Sono stati avviati i lavori di manutenzione del verde nelle tratte autostradali Messina-Giardini Naxos (A18) e “Patti-Buonfornello”(A20). Le ditte prescelte a seguito selezione pubblica (ditta Effe Costruzioni srl di Santa Teresa Riva per la Messina-Giardini Naxos e la Ditta Girasole di Letojanni per la Patti-Buonfornello) cureranno la sistemazione del verde nello spartitraffico e nei laterali del nastro autostradale, in entrambe le direzioni di marcia, nelle aree degli svincoli ed in quelle di sosta. Entrambi gli interventi dovranno concludersi entro 180 giorni. Nella tratta ionica i lavori cominceranno nell’area dello Svincolo di Taormina. Nella tratta tirrenica inizieranno nell’area dello Svincolo di Brolo. Subito dopo proseguiranno come contrattualmente indicati. Spesa complessivamente prevista circa 300 mila Euro con fondi del Consorzio. Sono in corso d’opera analoghi lavori del verde nelle restanti tratte autostradali. Direttore dei Lavori e RUP ing. Gaetano Schirò.

Dichiarazioni del Presidente Rosario Faraci

“Con questi nuovi interventi si conclude una prima parte della sistemazione del verde delle autostrade. I risultati si potranno plasticamente vedere a metà anno. Nel frattempo stiamo approntando altre tipologie di lavori sulla base della programmazione di messa in sicurezza della intera rete”.