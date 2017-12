21 gennaio 2016 09:50

Nella giornata di ieri a Galatro (RC), i Carabinieri hanno tratto in arresto Marafioti Domenico, di anni 55 in esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, in quanto ritenuto responsabile di vari reati contro il patrimonio, commessi in Galatro nel mese di maggio 2013. Prefato dovrà espiare la pena di anni 01 e mesi 06 di reclusione.