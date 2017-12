Arrestato 36enne nel reggino per spaccio di droga

19 gennaio 2016 09:44

Nella giornata di ieri a Bagnara Calabra (RC), i Carabinieri hanno tratto in arresto Praticò Fortunato, di anni 36 da Bagnara Calabra, già noto alle FF.OO. e sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in esecuzione al provvedimento di sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, emesso dall’ ufficio di Sorveglianza di Reggio Calabria, poiché durante una perquisizione domiciliare a casa del prefato, i militari operanti rinvenivano sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, nella disponibilità del reo.

Foto di repertorio