19 gennaio 2016 09:22

Nella giornata di ieri a Rosarno (RC), i Carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato C.M., di anni 27 di nazionalità Maliana, s.f.d., per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, poiché brandiva una forbice verso una pattuglia di agenti della Polizia Municipale di Rosarno, intervenuti per rilevare un incidente stradale tra il prefato ed altro automobilista. Predetto veniva immobilizzato e disarmato dai militari operanti, che procedevano all’arresto.