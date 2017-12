Arrestate 4 persone per una rapina in gioielleria nel reggino

21 gennaio 2016 15:24

Sono stati arrestati i 4 presunti responsabili della rapina in una gioielleria di Cittanova

La polizia ha arrestato 4 persone e denunciato un minorenne per una rapina in una gioielleria di Cittanova. Gli arrestati sono: Antonio Rao, di 21 anni; Daniele Misiano (24); Simone Zerbi (21) e Biagio Versace (66). Le indagini sono state condotte dagli agenti del commissariato di Cittanova in collaborazione con la squadra mobile di Reggio Calabria. Due giovani sono entrati nel negozio fingendosi clienti e dopo aver malmenato il proprietario, hanno rubato merce per 200 mila euro. I presunti responsabili sono stati individuati anche grazie ad alcune foto pubblicare su internet.