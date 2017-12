A Sant’Alessio (Rc) il concorso dal titolo “come vorresti il tuo paese con l’avvento della Città Metropolitana”

19 gennaio 2016 16:12

Nell’ambito dell’iniziativa culturale denominata “Scommettiamo sul Sapere”, la Pro Loco Sant’Alessio, in sinergia con l’Istituto Comprensivo Statale “O. Lazzarino” di Gallico, con la Provincia di Reggio Calabria, con i Comuni di: Reggio Calabria, Santo Stefano in Aspromonte, Calanna e Laganadi e con la collaborazione straordinaria del Rotary International Club di Reggio Calabria Sud “Parallelo 38”, bandisce il Concorso a tema dal titolo “Come vorresti il tuo paese con l’avvento della Città Metropolitana di Reggio Calabria”, quale iniziativa di riflessione, promozione e sensibilizzazione del proprio paese in prospettiva della costituenda area Metropolitana. Il concorso è finalizzato alla elaborazione di specifici disegni, temi o ipotesi progettuali, con lo scopo di promuovere e mettere in evidenza la creatività per lo sviluppo dei territori della Vallata del Gallico e, nel contempo, sensibilizzare alla cultura dell’incontro, condizione indispensabile per una crescita integrata. Il concorso è gratuito, aperto a tutti gli studenti iscritti a qualsiasi Istituto scolastico di ogni ordine e grado (compresi gli studenti universitari), residenti o domiciliati nei territori della Vallata del Gallico: Santo Stefano in Aspromonte, Sant’Alessio in Aspromonte, Laganadi, Calanna, Sambatello, Gallico, Pettogallico, Villa San Giuseppe, Santa Domenica, Podargoni e Schindilifà. Oltre agli studenti, possono altresì partecipare al concorso i professionisti di ogni categoria e, comunque, tutti i laureati interessati al bene comune del proprio territorio purché residenti o domiciliati nei suddetti territori. I vincitori saranno premiati con la pregiata Card “Treccani”, attraverso la quale sarà possibile consultare il seguente Patrimonio culturale “Treccani” direttamente on-line: Divina Commedia (tre libri digitali distinti e separati: Inferno, Paradiso e Purgatorio), Decameron, Vocabolario Thesaurus, Grammatica, Sinonimi e contrari, Grammatica a fumetti, Dizionario visuale, e-book su varie tematiche (Bioetica, Democrazia, Ecologia, Economia, Linguaggio, le parole della politica). Inoltre, sarà possibile leggere la rassegna stampa on-line “Treccani” con i migliori articoli culturali dei seguenti quotidiani nazionali e internazionali: Corriere della Sera, Repubblica, ItaliaOggi, Libero, La Stampa, Il Fatto Quotidiano, Il Mattino, International News York Time, The Economist, The Indipendent. Il termine ultimo per la presentazione degli elaborati è il 6 febbraio 2016. Il bando di concorso completo e la domanda di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale della Pro Loco Sant’Alessio all’indirizzo: www.prolocosantalessio.org.