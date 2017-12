A Reggio è arrivato il messicano: ha aperto i battenti Bodeguita Mexicana [FOTO e VIDEO]

21 gennaio 2016 10:14

Si è svolta ieri 20 gennaio l’inaugurazione del primo ristorante di cucina messicana a Reggio Calabria, il Bodeguita Mexicana. Una ventata di nuovi sapori genuini e decisi che ancora mancavano in città: preparate le papille gustative!

Mettete insieme un gruppo di giovani ristoratori con tanta voglia di fare, uno chef esperto di cucina messicana ed una buona dose di voglia di novità ed il risultato è assicurato: ha aperto i battenti il primo ristorante di cucina messicana a Reggio Calabria, il Bodeguita Mexicana. Si è svolta ieri, 20 Gennaio, l’inaugurazione del nuovo ristorante, ed è stato subito un boom di presenze di reggini curiosi e golosi pronti a mettersi alla prova per assaporare i gusti decisi e forti della tradizione culinaria del Messico. Il ristorante è sito in via del Torrione 94 a pochi metri dall’Università Dante Alighieri. Un team di giovani che ha voluto portare una novità nel cuore della città pronti a sfidare i reggini per gustare i piatti tipici della cucina messicana, piccanti e forti per antonomasia.

Ed i reggini si sa sono un popolo di amanti del piccante, dunque, quale migliore occasione per mettere alla prova le proprie papille gustative. Ma è bene puntualizzare e sfatare un falso mito: la cucina messicana non è solo a base di pietanze piccanti. E’ ben altro. Come ha spiegato la Responsabile di Bodeguita Mexicana e lo stesso Chef la cucina messicana si caratterizza sì, per i suoi gusti forti e decisi ma non esclusivamente con eccessive dosi di spezie piccanti. Insomma, una cucina saporita che per alcuni tratti potrebbe avvicinarsi ai sapori forti della nostra terra. Da Bodeguita Mexicana il menù propone piatti per tutti i palati (amanti del piccante e non) e per tutte l’età: un ristorante che si presta ad essere un buonissimo e gustoso diversivo per famiglie, giovani e meno giovani.

All’inaugurazione le persone sono state invitate a partecipare ad un buffet composto dai piatti forti del menù: zuppe di fagioli messicani, tortillas, nachos, salse messicane e poi sangria, tutto rigorosamente realizzato dalle mani sapienti dello chef che è dedito alla cucina messicana da diversi anni.

Inoltre i piatti del Bodeguita Mexicana sono a base di ricette messicane ma ogni singolo ingrediente è locale: dalla sangria di loro produzione, alle salse realizzate a mano dallo stesso chef sino alle spezie reperite nel nostro territorio.

Il Bodeguita Mexicana è una bella sfida per Reggio Calabria, dove già da diversi anni si lamentava proprio l’assenza di un locale che con professionalità ed esperienza sposasse una tradizione culinaria così difficile come quella messicana ma allo stesso già molto diffusa (con successo) in altre città d’Italia.