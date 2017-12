A Crotone svolta l’esercitazione di protezione civile di evacuazione

19 gennaio 2016 14:45

Nella mattinata di oggi, si è svolta l’esercitazione di protezione civile di evacuazione, afferente a tre Istituti Scolastici di Crotone: Scuola Secondaria “Giovanni XXIII” e Scuole Primarie e per l’Infanzia “SALICA” e “M. MONTESSORI”. L’operazione complessiva ha avuto la finalità di testare la macchina organizzativa da mettere in campo in caso di rischio sismico. L’esercitazione è stata effettuata in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e, come detto, è stata scaglionata in 3 fasi, dalle ore 09.30 alle 11.00. Oltre al personale docente, vi ha preso parte la Prefettura di Crotone, rappresentata dal funzionario Luciano Santoro ed il locale Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana. L’attività ha messo in risalto la prontezza operativa di tutti i partecipanti, facendo positivamente emergere i sistemi organizzativi appositamente implementati e che hanno risposto con esito soddisfacente.